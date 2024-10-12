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外資落跑 印度盧比兌美元匯價破底

2024/10/12 08:34

外資流出，印度貨幣走貶。（歐新社）外資流出，印度貨幣走貶。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資出脫印度股票及債券，並匯出資金，加上印度央行偏向降息，印度盧比應聲走貶，盧比匯價11日首度貶破84盧比兌1美元大關，創新低。

《彭博》報導，外資從10月至今已脫手57億美元的印度股票，還有1.25億美元的印度債券，並匯出資金，導致印度盧比11日一度貶值0.1%，觸及84.0975兌1美元關卡，創歷史新低。

韓國新韓銀行在印分公司Shinhan Bank India 指出，印度政府在83.98與83.99這兩個價位進場干預，惟外資賣出印度股債後，流出非常強勁，特別是股市。在84盧比兌1美元的重要關卡貶破後，就要看印度央行何時會出手阻貶。

報導稱，印度盧比今年呈現走貶態勢，還屢屢創下歷史新低，但印度央行偏重穩定性，且盧比大都呈現狹幅向下整理，加上印度央行9日從鷹派調整為中性態度，外界揣測印度可能會降息。

三菱日聯銀行（MUFG Bank）貨幣分析師Michael Wan指出，從印度央行的角度來看，只要印度盧比走勢不要太震盪，印度央行就會讓盧比匯價維持一定的競爭力。

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