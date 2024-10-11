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華航前9月營收創歷年同期新高 看好第四季表現

2024/10/11 18:36

華航1-9月營收創歷年同期新高。（華航提供）華航1-9月營收創歷年同期新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航9月合併營業收入為160.09億元，年增幅7.4%，第三季營收521億元，累計1-9月合併營收約1509.81億元，年增9.75%，單月、單季及累計前三季營收均為歷年同期高點。華航指出，第四季客運訂位需求逐步湧現，而貨運進入傳統旺季，看好第四季表現。

華航表示，第四季定位方面，目前以歐洲及東北亞日本、韓國等訂位最為踴躍，華航ITF線上旅展也搶先開跑，華航在密集班次及線上旅展等銷售推波助瀾下，看好客運熱度將持續增加。

貨運方面，隨著第四季度傳統貨運旺季到來，年底購物季帶動跨境電商量增，與個人電子用品新品發表後換機潮等需求不斷增加下，相關包艙、包機及長期需求湧現，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，在旺季期間持續擴大營收與獲利。

華航表示，9月客運收入為94.46億元，年增幅2.41%，主因為旅運市場需求持續活絡。國際旅運市場需求穩定，雖多數地區暑期旺季結束，歐洲地區旅運需求仍持穩，其中維也納、羅馬等營收年增幅最多，獨家布拉格航線也有超過85%的載客表現，皆挹注營收；另外受旅客喜愛的峇里島、沖繩、釜山等航線也推動客收成長。

華航說，持續積極布建客運航網，在重點航線持續增班佈局，桃園-奧克蘭自12月2日起至明年2月16日間增為每週10班；桃園-札幌也自12月13日起至明年1月20日間增至每週14班，以密集的航班服務滿足多元旅運需求，掌握旺季客運商機。

貨運部分，華航指出，9月貨運收入52.67億元，年增幅13.42%，受到中秋假期影響，各地出貨量較前月稍緩，惟月底因應季末效應拉抬相關貨量與貨收，使整體貨運表現與8月持平。

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