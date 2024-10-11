國泰金前9月獲利破千億 EPS為6.77元

國泰金控今年前九月累計獲利已突破1千億元。（資料照／圖為國泰金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國泰金控今天公告2024年9月稅後盈餘48.4億元，累計稅後淨利1031.9億元，EPS達6.77元，累計獲利及EPS均寫歷史同期次高紀錄。此外，國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信三家子公司的累計稅後盈餘創史上同期最高，至於國泰人壽及國泰產險累計稅後淨利則是歷年同期次高。

國泰金控表示，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼；其中，國泰人壽9月單月稅後盈餘10億元，累計稅後淨利673.1億元，續登同期歷史次高。

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國泰人壽9月獲利主要反映資本利得貢獻及避險成本控制得宜。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。9月「初年度保費」（First Year Premium）及「初年度等價保費」（First Year Premium Equivalent），分別為119億元及41億元。

子公司國泰世華獲利超越去年全年，創歷史新高：國泰世華銀行9月稅後盈餘37億元，累計稅後盈餘312.4億元，年成長約23%。今年以來，核心業務獲利動能強健，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券，資金成本控制得宜，累計淨利息收入呈雙位數成長。

在國泰產險方面，簽單保費維持雙位數成長，9月稅後盈餘3.5億元，累計稅後獲利21.8億元。業務端以「質量並重」為推動重點，積極發展本業及開拓潛在業務，累計簽單保費維持雙位數成長；商品端調整核保政策及優化商品流程，各險損失率表現良好，可望帶動整體獲利持續成長。

國泰證券9月獲利3億元，累計稅後淨利33.5億元，再創歷史新高，年成長112%，主要因國內景氣復甦，台股成長動能強勁；國泰投信9月稅後盈餘2億元，累計稅後盈餘續創同期新高達17.7億元，年成長35%，總管理資產規模達新台幣2.15兆元。

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