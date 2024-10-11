星宇航空第三季營收創新高 10/25掛牌上市

星宇航空10月25日掛牌上市。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）9月營收為28.19億元，年增率62%，為同期新高，第三季營收95.95億元，年增率58%，創單季歷史新高。

此外，星宇航空將在10月25日掛牌上市，並配合上市前的增資計劃，發行新股47萬張，公開申購價格為20元，股數計7.99萬張，將於10月15日至10月17日為期三天的申購日，10月21日將公開抽籤。

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星宇航空指出，9月客運營收23.2億元，年增55%，儘管9月已進入航空及觀光業的傳統淡季，甫開航的西雅圖航線載客率表現依然強勁，與阿拉斯加航空的共掛班號聯營航班合作，將進一步強化轉機市場的競爭力。

貨運市場方面，9月營收為3.52億元，連續6個月突破歷史新高，月增7%，年增143%，主要得益於第六架A350新機引進後，搭配西雅圖航線開航，使長程線艙容提升，此外美國線市場運價亦維持高檔，藉以推升貨運收入再度創下佳績。

星宇航空指出，本月底將進入冬季班表，已陸續公布班表時刻，自12月4日起，越南河內航線將增加至每週8班；自12月22日起，美國洛杉磯航線將增至每週10班；自明年3月1日起，美國西雅圖航線將增至每週7班。此外，台中方面，越南富國島航線預計於10月27日開航，每週飛航7班；而日本沖繩航線將於12月2日開航，每週飛航4班。

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