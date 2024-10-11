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股匯分歧！台幣收32.182元 連2週走貶

2024/10/11 17:13

台幣連2週走貶。（記者陳梅英攝）台幣連2週走貶。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕雙十國慶後，台股在台積電法說會前行情發酵下大漲逾200點作收，週線也翻紅，新台幣兌美元匯率則與台股走勢分歧，受到美元指數轉強影響，新台幣週五收32.182元、貶2.2分，本週台幣不僅重返32字頭，且重貶2.19角，週線連2黑。

台股今日上漲242.56點，收在22901.64點，三大法合計買超221.35億元。其中，外資買超219.88億元。

儘管外資買超但資金並未大舉匯入，新台幣在休市一天期間，美元大漲、日圓重貶，週五開盤即反映國際匯市，以32.19元、貶值3分開出，盤中雖一度貶翻升，在美元買盤湧入下，午後貶勢擴大，盤中最低觸及32.218元。

匯銀主管表示，美國公布9月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，顯示通膨仍然頑固，Fed官員也稱11月可不降息，美債殖利率衝破4%下，不排除有不少資金重新回頭佈局，並帶動美元走揚，非美貨幣再度承壓。

新台幣匯價本週重新貶回32字頭後，目前在季線附近陷入整理，後續觀察國際股匯市走向、科技大廠財報。

根據央行公布4點匯價，這兩日美元指數上漲0.18%、日圓貶值0.15%、新幣下跌0.09%、韓元貶0.08%、人民幣大致持平。台幣昨日未交易，今日跟進亞幣走勢，貶值0.07%。

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