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凱基金更名出運！首日交易外資狂掃逾5.3萬張居冠

2024/10/11 17:02

凱基金更名出運！首日交易外資狂掃逾5.3萬張居冠（業者提供）凱基金更名出運！首日交易外資狂掃逾5.3萬張居冠（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕開發金正式更名為「凱基金」，加上前3季每股稅後EPS達1.98元，居12家金控前4強，首日交易外資狂買逾5.3萬張居榜首，在三大法人同步站在買方，凱基金今股價開高走高，盤中一度觸及17元，終場收16.8元，漲2.44%，成交量9.99萬張。

外資今買超前10大個股，依序為凱基金（2883）5萬3725張、新光金（2888）5萬666張、台積電（2330）1萬4870張、中信金（2891）1萬2202張、緯創（3231）1萬1416張、宏碁（2353）7698張、長榮航（2618）6924張、廣達（2382）6747張、鼎元（2426）5933張、映泰（2399）4234張。

至於賣超前10大個股，依序為台新金（2887）2萬7052張、京元電子（2449）1萬1427張、聯電（2303）1萬1339張、永豐金（2890）9078張、英業達（2356）8643張、華邦電（2344）8078張、威盛（2388）7048張、華新（1605）6393張、三商壽（2867）5537張、欣興（3037）5038張。

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