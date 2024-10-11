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新光金魏寶生：「新新併」創造四贏 合併後員工至少留任3年

2024/10/11 17:09

新光金董事長魏寶生（左）承諾，未來新新併後，公司全數員工留任至少三年、一體適用。（資料照／記者王孟倫攝）新光金董事長魏寶生（左）承諾，未來新新併後，公司全數員工留任至少三年、一體適用。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕新光金控本週三（9日）召開股臨會，通過「新新併」案。新光金董事長魏寶生今日對全體員工發出內部信，他在信中強調，這對「股東、員工、客戶及公司未來，都將帶來豐碩的四贏成果」。他並承諾，未來合併後全數員工留任至少三年，一體適用。

根據新光金公告本週三的股臨會對於新新併的提案，股東臨時會出席率為81.56%，其中，同意「新新併」比率為72.29%、不同意為22.08%、棄權為5.63%。

魏寶生今天也寫給全體員工指出，10月9日新光金控舉行臨時股東會，已正式通過與台新金控的合意併購案。我們不但創造了金融業首樁合意併購的新歷史，更重要的是，能夠與業務互補性高的對象合併，創造巨大的經營綜效，並為大家帶來更好的發展前景，也開創台灣金融業的嶄新篇章。

魏寶生表示，自加入新光大家庭以來，曾多次到全國各營業單位拜訪，無數同仁專業服務、努力不懈的畫面，深深的烙印在腦海裡。憑藉大家敬業勤奮的工作態度，在 2024 的上半年，金控成功繳出一張非常亮麗的成績單，這些都是我們齊心努力的成果。

他強調，非常清楚這段時間以來，許多同仁都受到合併新聞的影響，但仍堅守工作崗位，盡心盡力服務每一位客户，除了欽佩之外，更要感謝同仁的體諒與支持。要請同仁放心，因為員工是公司最寶貴的資產。

魏寶生在信中強調，在討論合併的過程中，經營團隊始終將員工權益擺在第一位，承諾未來合併後全數員工留任至少三年、一體適用，也會盡已所能，誠心誠意地與每一位同仁溝通，消除疑慮，期望在團結體諒的氣氛中，公司能昂首邁進，繼續向前。

魏寶生說，合併案通過後，相信未來憑藉雙方的優勢整合，會以「浴火重生、團結向前」的嶄新姿態，來迎接全球化市場的種種挑戰，而新誕生的「台新新光金控」，能夠成為市場上最強大的即戰力。

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