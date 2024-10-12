狂熱搶進中國股市 金融時報：散戶難逃「割韭菜」命運

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中國股市暴起暴跌，突顯搶進波動劇烈的中國市場的高風險。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕在北京9月下旬推出刺激措施以來，引發散戶投資人瘋狂搶進股市，然而中國市場近日的暴起暴跌，突顯急於跳入波動劇烈的中國股市之風險，有些人使用「割韭菜」的措辭，意指盲目追高的投資新手只有淪為被收割的命運。

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金融時報報導，一名有20年投資經驗的昆明牟姓股民說，「如果人們現在只想賺錢，沒有經驗的投資人必然慘遭損失」。

報導說，中國股市的回歸熱潮十分明顯。萬得數據顯示，光是本月8日一天，買盤規模幾乎達3兆人民幣，另外，高盛追蹤顯示，在6個交易日內，投資金額須超過人民幣50萬的融資融券新投資戶，激增3萬人。

上海一家中型券商表示，他們為著與大批新客戶簽約，忙得不可開交，「一名客戶昨天凌晨1點40分聯絡我，要開證券戶，我一放下電話，辦公室的電話鈴聲就再響起」。

根據中國華西證券統計，截至第2季，透過券商或證券戶進行投資的散戶，持有中國股票自由流通量的55%，該數據不含透過共同基金，持有A股股票者。

中國投資人偏好房地產、債券與貨幣市場基金，更甚於風險較高的股票。然而國際專家認為，讓更多散戶投入股市，可能轉變該投資格局。

美國避險基金Tekne Capital執行長柯塔里（Beeneet Kothari）說，「目前約有12兆美元家庭存款困在低收益的貨幣市場基金，正在進行的資本市場改革動能與房地產業的整頓，將驅使家庭資產重新配置，流入中國股市的資金總額有望佔目前A股自由流通市值逾350%」。

然而，許多中國投資人仍對2015年上證指數6月達歷史高點，之後1個月內暴跌40%的股災記憶猶新。

杭州一名私募基金經理人說，在9月刺激措施釋出的「牛市訊號」中，他賺了一波，但在隨後的財政支出刺激政策未能奏效時，他將100%的股票部位減碼至40%左右，他說，「我只會在看到財政部承諾推出更多措施，或10月高頻數據改善後，才會增持股票」。

中國將於12日公佈新財政刺激措施，安徽一名銀行業者說，這些措施並不會帶來持久好處；「這會讓全世界看到中國股市與經濟是多麼繁榮，但最終都是割韭菜。誰會被收割？中國的小散戶投資人」。

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