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郭智輝預告撥補後2年再漲電價就下台 卓榮泰：不能再講這種話

2024/10/11 16:53

行政院長卓榮泰（中）11日赴立法院施政報告及備詢，與經濟部長郭智輝（右）、國發會主委劉鏡清（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）行政院長卓榮泰（中）11日赴立法院施政報告及備詢，與經濟部長郭智輝（右）、國發會主委劉鏡清（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

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撥補後2年台電還漲價 經長郭智輝：可能就是我要告別的時候

〔記者陳政宇／台北報導〕電價議題受矚目，經濟部長郭智輝今（11日）表示，若台電獲得2000億元撥補後的2年內還漲電價，可能就是他要告別的時候。立委詢問郭是否倦勤或委屈，行政院長卓榮泰回應，他已經請郭智輝「不能再講這種話了」。

行政院長卓榮泰今天（11日）至立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委李彥秀關注，經濟部能源署評估未來十年，每年用電成長率至少成長2.3%到8%，就連總統賴清德都站到第一線處理氣候變遷議題，北部地區每年用電需求高達200億度；而郭智輝上午答詢稱，若對台電補貼到位仍不斷漲電價，就是他離開的時候，這句話是否代表這個位子坐起來有點倦勤或委屈？

在郭智輝回應前，卓榮泰直言，他早上已經請部長（指郭智輝）不能再講這種話了。

李彥秀笑著說，希望郭智輝直接回答，不要管卓榮泰講什麼，因為她覺得郭針對能源政策有很多想法，尤其來自民間產業界，相信總統是看到其能力才邀請入閣，做該做的事、說該說的話，郭第一時間也提到未來不再撥補台電，要想辦法自己賺錢、自負盈虧。

對此，郭智輝說明，自己的意思是說，這2000億元的撥補主要是調整台電財務情況，至於未來電價調漲與否，當然不是他決定，而是由電價委員會決定。

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