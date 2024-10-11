台塑四寶Q3轉虧 稅後淨損達80.41億元

台塑四寶稅後淨損達80.41億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶第三季績效出爐，僅南亞（1303）稅後淨利0.62億元，台塑化（6505）虧損達30.82億元、台塑也虧30.92億元，台化虧損19.29億元，四寶合計第3季稅後淨損達80.41億元。

台塑四寶第二季獲利全數轉正，總計第二季獲利76.42億元，孰料，第三季獲利急轉直下，總計稅後虧損達80.41億元，直接將第二季獲利回吐。

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台塑表示，因麥寮及林園PVC廠安排8月歲修，產銷量減少，加上AN及PP下游需求持續疲軟，因此，第3季PVC、AN及PP銷售量，合計比第2季減少3噸。不過台塑也說，第3季本業虧損14億元，比上季減少16億元，合併稅前虧損32億元，也比上季減少45億元，稅後虧損30.92億元。

台塑化則指出，煉油事業虧損比上季增加，主要係OPEC+計畫於2024年12 月起逐步退出減產，原油市場供需基本面轉為寬鬆，導致第3季原油價格跌幅比上季增加，產生購料與存貨損失所致。

台化也說，雖然第三季虧損，營運不如預期，但是前三季利益和去年比較，在推動產品差異化及持續降低成本政策下，效果顯現，本業及督導的海內外轉投資利益，都比去年同期稍微有利，可是權益法及投資方面則較為嚴峻，前三季塑化、重工、台塑資源等權益法收益不利達46.2億，現金股息不利30.7億元，致使前三季利益比去年同期大幅減少。

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