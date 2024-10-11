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AI股回來了！投信卡位這5檔 這檔敲進榜首

2024/10/11 16:30

AI股回來了！投信卡位這5檔，鴻海敲進榜首（資料照）AI股回來了！投信卡位這5檔，鴻海敲進榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週五（11日）買超221.35億元，投信續挺台股，買超23.94億元，銀彈分散在電金傳，不過，電子股集中在AI股，鴻海、廣達、聯電、群光和日月光投控5檔AI概念股，全入前10大買超榜，鴻海則大買逾3000張居榜首，在投信連14買下，股價終場收在200元大關，上漲0.5%，成交量7.13萬張。

投信今買超前10大個股，依序為鴻海（2317）3027張、國票金（2889）2057張、聯電（2303）1836張、國產（2504）1080張、廣達（2382）919張、中信金（2891）910張、中租-KY（6871）649張、群光（2385）612張、長榮航（2618）608張、日月光投控（3711）560張。

至於賣超前10大個股，依序為華新（1605）1913張、偉詮電（2436）1615張、達麗（6177）1276張、冠德（2520）1097張、大成鋼（2027）862張、美利達（9914）481張、美時（1795）440張、長榮（2603）430張、台光電（2383）393張、台達電（2308）336張。

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