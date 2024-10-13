炒A股慘套牢 中國股民砲轟：看了官媒才進場、投資變「捐款」

中國A股11日上演普跌行情，許多跟風炒股的散戶慘遭套牢。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府為挽救低迷的股市及房市，推出一系列刺激政策，引爆股市狂飆，許多中國網紅開始鼓吹炒A股，1名追蹤者高達千萬的中國網紅連發數十個與股市相關的影片，吸引散戶跟風炒股。未料，十一長假過後，A股震盪劇烈，9日還大暴跌，11日再度上演普跌行情，許多跟風炒股散戶慘被套牢，氣炸開罵：「本以為是投資，隨後發現像欺詐，最後確認是捐款」。還有人偷臭習近平，直言：「很多人都是看了官媒才進場的」。

中國股市受到政策利多激勵，在十一長假前大幅上漲，引發許多散戶搶進，中國網友也不斷鼓吹散戶進場炒股。上海一名自稱「愛在深秋」的網紅，曾說A股將會漲破14600點。未料，十一長假過後，A股8日開高後賣壓大幅出籠，漲幅腰斬，隨後幾日上沖下洗，震盪劇烈，這位「愛在深秋」網紅卻不見人影，不少中國股民都在街頭要找他算帳。

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中國網紅鼓吹炒A股，害慘股民套牢，目前帳號已遭封殺。（圖取自每日經濟新聞）

另一位在中國抖音平台擁有千萬粉絲的網紅「大藍」，也連發幾十則股市相關作品，影片標題包括「A股大盤公開預測」、「新手炒股賺錢買哪只股票」、「我是不是真的全倉了（指一次買進股票部位）」、「推薦大家炒股，我真的錯了嗎」等，帶有強引導性的炒股內容。

隨著A股漲勢不如預期，上下震盪劇烈，大批跟風被套出現虧損的網友湧進「大藍」評論區留言砲轟，直言「本以為是投資，稍後感覺是賭博，然後發現像欺詐，最後確認是捐款」、「說好的牛市呢」、「買了滬深兩天虧12萬（人民幣，約台幣54萬），準備明天跑路，不玩了，再也不玩了」。還有開罵大藍「一看就是騙子」，也有人說「很多人都是看了官媒才進場的」，將矛頭指向中國政府。

「大藍」是何許人也？根據中媒此前報導，大藍原名藍天航，曾是一名健身教練，2015年開始做健身餐生意。為了能夠幫自己的公司招代理，大藍開了抖音帳號，很快就拍出了爆款影片。2022年，人民網發佈一篇題為《副業變負債？短視頻培訓課程被指「割韭菜」》的報導，曾點名「大藍」直接在其短片中表示「搞培訓割韭菜」，這次再度上演割韭菜風波，導致其帳號被封禁。

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