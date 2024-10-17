LTN經濟通》中國電商鑽漏洞 橫掃美國市場

中國低價電商平台拼多多的海外版Temu，在最近幾年迅速崛起，正逐步成為亞馬遜最大的競爭對手。（路透）

Temu恐在2024年底 超越亞馬遜

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕來自美國的亞馬遜（Amazon）是目前全球最大的零售電商平台，但中國低價電商平台拼多多的海外版Temu，在最近幾年迅速崛起，正逐步成為亞馬遜最大的競爭對手，依據Sensor Tower數據， 截至今年8月， Temu的App用戶數量在主要電商平台中排名第3，已經是亞馬遜用戶數量的91%，預計可望在2024年底之前就超越亞馬遜，成為全球最大電商平台，另外一方面，Temu全球每月訪問量接近7億次，僅次於亞馬遜，成為第2大的電商網站。亞馬遜在美國似乎已經被捲入這波價格戰，被迫出招迎戰應對。

拼多多2022年9月在美國推出線上購物網站「Temu」，隨後在英國和世界其他地區推出，這是拼多多首次大舉進軍海外市場，平台所販售的商品包括服裝、珠寶、寵物用品、居家用品與園藝等，這些商品大多直接從中國發貨，再送至全球消費者的手中，到了2022年底，Temu就成為了全美下載量最多的App，並長期維持在位居全球App下載排行榜的榜首。

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Temu更砸大錢在美國超級盃期間投放廣告，進一步增加其在美國消費者中的知名度，以今年2月的超級盃為例，Temu放送了6個30秒的廣告，而一個30秒的廣告成本約為700萬美元。《BBC》在今年3月的報導，引述零售分析師桑德斯（Neil Saunders）說法，指出在超級盃廣告播出後，Temu的下載量激增。

數據分析公司SimilarWeb指出，Temu每月有近1.52億美國用戶，而SimilarWeb的電商專家杜然德（Ines Durand）表示，Temu投入了大量資金利用「網紅行銷」，而且Temu會找粉絲數不到1萬的小網紅來宣傳，雖然小網紅的粉絲數量較少，但和粉絲的連結較為緊密，小網紅的認證意味著他們對這類產品的強烈信任，更能帶動粉絲去消費。

而為了避免步上TikTok後塵，成為美國政府的眼中釘，Temu積極淡化其中國色彩，其總部設立於美國麻州波士頓，還在官網刪除與上海拼多多的關聯，希望向使用者表明自己是家美國公司。

數據分析公司SimilarWeb指出，Temu每月有近1.52億美國用戶。（法新社）

Temu大打「低價牌」 成功搶佔美市場

Temu之所以獲得美國消費者青睞，主因就是大打「低價牌」，由於Temu的貨物直接從工廠發貨，並省去了中間商，因此相較起來就比較便宜，而平台上大量的非品牌商品，也進一步抑制了價格，Temu還利用各地對低價商品基本上可以免稅的政策，把這些中國廉價商品直接送到消費者手中。

例如美國貿易法將「最低限度關稅門檻」設定為每人每天800美元，低於該價值的商品入境美國，可免除因進口而徵收的任何稅款，美國海關與邊境執法單位，也因為免稅的關係，難以對這類小額包裹內容物進行審查。隨著包含Temu在內的中國電商濫用該條款，免稅湧入美國的包裹已直線飆升至每年逾10億件，創歷史新高。

拜登政府已在今年9月宣布，將採取行動堵住小額包裹法律漏洞。美國眾議院中共問題特設委員會指出，如果該條款修改，Temu與Shein的產品售價至少上漲20％，其市場競爭力將大幅削弱。

Temu在美國利用小額包裹法律漏洞，以低價商品獲得市場競爭力，美國官員認為，如果該條款修改，Temu產品售價至少上漲20％。（美聯社）

Temu的供應鏈 有涉及強迫勞動風險

另外有西方政界人士指控，Temu的供應鏈涉及強迫勞動的風險極高。Temu對此則表示，它「嚴格禁止」所有商家使用強迫勞動、刑罰勞動或童工製造的商品。可看出儘管Temu快速擴張，但也伴隨著許多爭議。

Temu已經對亞馬遜帶來了一定程度的壓力，特別是在低價市場，由於競爭加劇，亞馬遜持續面臨其核心零售業務成長緩慢的問題。亞馬遜線上商店銷售額在今年第2季成長5%，達554億美元，相比今年第1季的成長7%，出現成長減緩的狀況。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）當時指出，和內部預期相比，北美營收成長確實有點落後，原因是消費者在支出方面繼續保持謹慎，並轉而購買平均售價較低的產品。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）也同意這個看法，當時在與分析師的會議上補充說，客戶會盡量採買較便宜的東西。亞馬遜線上零售業務正面臨Temu、Shein等廉價零售商的高度競爭，這些商家直接從中國販售各種便宜商品。

Temu已經對亞馬遜帶來了一定程度的壓力，特別是在低價市場。（路透）

亞馬遜也闢低價專區 貝佐斯財富縮水

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）雖然目前已離開亞馬遜，但他的財富來源很大一部分是來自亞馬遜的股票，在亞馬遜因市場競爭股價疲軟，2024年漲幅不及其他科技巨頭的背景下，貝佐斯10月3日以2051億美元（約新台幣6.52兆元）的身家，被扎克伯格（Mark Zuckerberg）的2062億美元（約新台幣6.56兆元）給超越，成為「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）榜上的全球第3大富豪。

為了迎戰Temu等中國電商的競爭，《華爾街日報》今年6月在報導中指出，亞馬遜將建立低價管道，未來將從中國倉庫直接發送便宜的產品，包含流行服飾、日常家用品等，擬在美國消費者下單後的9天到11天，產品就能夠從中國倉庫直接出貨並送到消費者手中。

而在過去，中國的亞馬遜商家，會將把商品送到美國國內的倉庫，之後再轉寄給消費者。該計劃是由The Information最先報道，目前尚不清楚亞馬遜打算何時推出。

報導指出，這意味著身為美國電商巨頭的亞馬遜，在來自Temu與Shein等中國電商平台的低價競爭，且競爭日益激烈的背景下，決定跨出重要的反擊一步。

因亞馬遜股價在2024年漲幅不及其他科技巨頭，貝佐斯在10月3日滑落為「彭博億萬富翁指數」榜上的全球第3大富豪。（路透）

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