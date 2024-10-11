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氣電雙漲挑戰增 冠軍建材升級綠建材與節能策略

2024/10/11 15:53

氣電雙漲挑戰增，冠軍建材升級綠建材與節能策略。（資料照）氣電雙漲挑戰增，冠軍建材升級綠建材與節能策略。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對近期天然氣及電價大幅上漲，冠軍建材（1806）指出，政府自10月16日起調漲工商業用電12.5%，加上9月天然氣價格上漲10%，累計今年氣電各自共上漲3次、每月增加成本1500萬，製造業成本壓力大增，將持續優化內部生產節能，以應對生產成本的急劇增加。同時，為維持穩定的生產與服務品質，將對部分產品價格進行適度調整。

冠軍表示，9月起天然氣價格上漲10%，10月工商業用電平均漲幅達12.5%，導致電費和天然氣支出增加成本增加約7%，面對氣電上漲，只能在生產過程中不斷尋找其他降低成本的方案，但未來不排除調漲價格，確保提供高品質產品，維護持續穩定的供應鏈。

冠軍也說，繼續推動ESG承諾已投資約12億元資金推動節能減碳政策，包括汰換老舊設備、興建新窯線，不僅可節能20%，更能強化資源回收及循環經濟等，以契合淨零碳排趨勢。

面對氣電雙漲挑戰下，冠軍指出，將為客户帶來超過55%的再生綠建材產品及推動被動式建築高性能綠建材工法，如外牆乾掛節能工法、冠軍屋頂隔熱節能系統，加強建築外殼的隔熱斷熱，以減少室內冷氣的使用，為客户提升建案價值，隨著現今小宅市場興起、以及民眾對於居家生活品質的重視，推動「小宅貼大磚變豪宅」趨勢，讓民眾能用小錢獲得一輩子高品質的居住享受。

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