併購效益顯現 樂意9月營收0.97億、年增翻倍

樂意9月營收年增翻倍。圖為董事長梁敏永。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕樂意（7584）今日公告9月營收0.97億元、年增率翻倍，樂意指出，隨著併購韓國遊戲開發商Naddic Games效益顯現，累計1-9月營收7.24億元，創歷史新高。

樂意今年9月透過海外併購策略，將韓國遊戲開發商Naddic Games併入集團事業，營收也從9月開始貢獻，受惠併購效益加上旗下遊戲《失落的方舟：LOST ARK》、《新王者之劍》等遊戲穩定挹注，帶動樂意迎來強勁成長動能，9月營收0.97億元、年增113.83%，前9月營收達7.24億元、年增60.72%。

請繼續往下閱讀...

樂意進一步表示，Naddic Games主力遊戲《封印者：CLOSERS》營運遍及韓國、台灣、中國、日本等地市場，擁有大量忠實玩家，每年營收來源維持穩定，2023年全年營收達150億韓元 （約新台幣3.64億元），近年雖因大幅投入開發成本而影響獲利表現，然從遊戲開發長遠角度來看，深耕內容與遊戲開發對公司發展更加有利，全年獲利表現有望朝正向發展，對於樂意未來發展將更有助益，隨著持續深化合作，未來更可進一步發揮規模經濟優勢，維持集團穩健營運發展動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法