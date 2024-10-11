一帶一路帶來巨額債務 IMF出手擋中國對巴基斯坦投資

IMF要求巴基斯坦停止建立任何提供投資誘因的工業區，預計將擋下更多中企投資。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴基斯坦近年積極向中國招商，透過北京的一帶一路計劃，加速國內發展，卻也因此背上巨額債務。國際貨幣基金（IMF）週四（10日）要求巴基斯坦停止建立任何提供投資誘因的工業區，此舉預計將破壞巴基斯坦吸引更多中企到當地投資的計畫。

《彭博》報導，IMF週四發佈報告表示，當局將不會向任何新的或現有的經濟特區，提供稅收抵免或是補貼等激勵措施，此舉將有助於為投資創造公平的競爭環境。

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IMF提出這項條件之際，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif ）正試圖說服中企將更多產業轉移到巴基斯坦，進而為一帶一路倡議下的計劃注入新動能。巴基斯坦預計在中巴經濟走廊計劃下，建立至少9個經濟特區，這些經濟特區正處於不同的發展階段。

中國在巴基斯坦建造了大型基礎設施和能源項目，以推動經濟走廊，這項計劃為巴基斯坦提供了幫助，但同時也讓巴基斯坦背負巨額債務。

IMF駐巴基斯坦代表團波特（Nathan Porter）表示，貸款機構要求巴基斯坦為企業提供公平的競爭環境以吸引投資，同時不該損害國內的稅基。波特在上（9）月的一次簡報中也提到，巴基斯坦向生產力低的產業提供保護或讓步，這正是巴基斯坦未能向地區內其他國家一樣實現可持續成長的原因。

IMF的要求預計將立即影響巴基斯坦在南部商業大城喀拉蚩（Karachi）建新加工出口區的計劃。巴基斯坦當局在IMF獲得70億美元（約新台幣2256.4億元）的貸款後，正力邀約100家中企投資紡織園區，山東如意集團將在今年於巴基斯坦南部信德省（Sindh）跟中部的旁遮普省（Punjab）開始建紡織園區。

謝里夫政府一直以來透過向這類工業區建廠的企業提供特別稅收優惠，藉此吸引投資人，相關激勵措施包括免除進口商品稅款和關稅等。

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