東元明台大樓今日動土 2028年底完工

東元集團會長黃茂雄（中）、東元董事長利明献（右2），主持「東元明台大樓」新建工程動土典禮。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日舉行「東元明台大樓」新建工程動土典禮。東元表示，位於台北市松江路與長春路口、屋齡40年的東元大樓，將轉型成現代化商業辦公大樓，預計2028年底完工。

東元指出，今日「東元明台大樓」新建工程動土典禮由東元集團會長黃茂雄、東元董事長利明献、及明台產險董事長松延洋介，三人共同持金鏟主持動土儀式，重建案正式啟動。

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黃茂雄表示，東元大樓是集團的茁壯基地，重建之後將打造為綠建築及智慧化的商業大樓，可望成為在地商圈的永續地標。

從家電廠起家的東元、大同（2371）近期都在推資產活化，東元明台大樓為其中之一。利明献指出，新建大樓將注入節能減碳和智慧化元素，導入資通智慧管理系統，未來商辦租金可為東元集團挹注收益，為股東創造利益，符合董事會新提出的3年策略發展中，活化資產的方向。

東元表示，東元大樓的重建將充分展現集團邁向淨零碳排與永續未來的決心，同時也著眼於長期安全性，更注重建物的耐震與品質，已獲得台大地震中心的結構耐震設計標章證書，預計2028年底完工。

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