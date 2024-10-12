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花錢念大學沒用？這些國家大學畢業生2成失業

2024/10/12 08:37

外媒披露，新興經濟體正被大量湧現的畢業生淹沒，許多大學畢業生求職難，印度就是其中之一。（法新社）外媒披露，新興經濟體正被大量湧現的畢業生淹沒，許多大學畢業生求職難，印度就是其中之一。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，過去20年，一場教育革命席捲許多發展中國家，非常多的農民、工人藍領父母將薪水投資到子女的高等教育中，這些孩子夢想成為律師、工程師和外交官。結果事與願違，南亞、東南亞、北非和中東等開發中國家白領就業機會，完全跟不上大量湧現的大學畢業生，導致2成畢業生處於失業狀態。

《華爾街日報》報導，新興經濟體正被大量湧現的畢業生淹沒，這些經濟體創造白領就業機會的速度，遠遠跟不上高教畢業生增加速度，造成大批剛獲得學位和文憑的人失業，心情沮喪，也阻礙這些國家新興中產階級的壯大。

根據聯合國國際勞工組織8月所出具的報告顯示，若觀察擁有高等教育學歷年輕人的失業率，開發中國家是發達國家的2到3倍。在低收入和中等偏下收入國家（包括南亞、東南亞、北非和中東的國家），30歲以下擁有此類高等教育學歷的年輕人中，超過5分之1處於失業狀態。

在這些國家，完成大學教育的年輕人比接受基礎教育的年輕人更容易失業。高等教育專家表示，許多新設立的大學教學品質較差，培養出來的學生會去競爭體面的工作，但他們往往不具備企業所需的技能。加州大學聖地亞哥分校經濟學教授Karthik Muralidharan 表示，年輕人對白領工作的期望提高，他們的技能卻不相稱。

受影響最嚴重的國家之一是印度，過去20年來，印度高等教育空前擴張，擁有大學學位或同等文憑的年輕人比例增加2倍。然而，國際勞工組織今年3月一項研究發現，2022年，29%的30歲以下印度大學畢業生沒有工作，大約是未接受過小學教育印度人失業率的9倍。

Manikanta M一年前在印度班加羅爾一所大學取得技術學士學位，這名26歲年輕人過去一年寄出數十份求職申請，都沒有找到合適的工作。現在任職一家科技公司，負責安排公司員工接送，每月工資稅後約350美元（約台幣1.12萬）。他無奈地說，「我的家人費了好大勁，還是沒能讓我成為一名工程師，對中產階級家庭來說，沒有一份好工作是很糟糕的事」。

高等教育的熱潮也蔓延到蒙古草原，那裡的牧民夢想自己的孩子可以過更舒適的生活。上世紀90年代初，蒙古結束共產主義制度，私立學校如雨後春筍般湧現，蒙古的大學紛紛打起價格戰，降低學費吸引學生就讀。正在不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）攻讀博士學位的蒙古問題研究員Orkhon Gantogtokh表示，文憑工廠隨處可見。

37歲的登貝雷爾（Azjargal Demberel）在一個牧民家庭中長大，童年生活艱苦，十幾歲時，她搬到了首都烏蘭巴托，並在當地一所大學獲得新聞學學位。她的兩個弟弟妹妹分別獲得了醫學和法律學位。如今，他們都沒有從事與自己所選專業相關的工作。她的弟弟妹妹指好去韓國，一邊學習深造，一邊在打零工，如家政和搬家公司的工作。

高校畢業生工作難找的現象在許多開發中國家都存在。即使是在失業率下降的拉丁美洲，許多大學畢業生也發現自己處境尷尬。Camila Ortiz Caram就是其中之一，她在阿根廷布宜諾斯艾利斯大學學習工業設計，專業工作機會少之又少，目前在一家香水店找到工作，並在大學裡擔任無薪的兼職講師，以增加自己的履歷。

一些學者呼籲，開發中國家本應以一種更慢、更慎重的方式擴大高等教育規模。

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