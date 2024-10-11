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名師解盤》蔡明翰：台積電下週法說會 留意短線恐利多出盡

2024/10/11 15:18

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

昨晚美股震盪走低，主要反映經濟數據兩個壓力，第一是美國CPI高於市場預期，市場認為，FED有可能因此降息力道會在未來趨緩，目前市場預期11月降息1碼機率已拉升到8成，另外還有1成左右認為不會降息，另外上週初領失業救濟金出現明顯升溫，市場也還在持續觀察，是否出現經濟面減緩疑慮，但比較好現象，昨天美股拉回幅度不是很高，維持震盪往上格局不變，所以整體來講，美股還是多頭格局，對今天亞股壓力影響並不大。

台股今天相對強勢，主要還是台積電轉強，反映營收優於市場預期，整體第3季營收突破上次法說會的區間高標，代表整體架構優於預期，產能利用率持續提升，毛利、獲利都有機會持續走高，預期下週法說會將會釋出佳音，台積電今天就表現強勁，帶動AI族群電子權值股，包含鴻海、聯發科和廣達等，都出現強勁表現。

其他相關族群，如設備、IP設計、散熱，整體都有比較明顯轉強狀況，目前角度來看，下週台積電法說，確實有機會釋出比較正向訊息，今年以來，法說都比較樂觀，有再大驚喜的機會不高，雖有正向激勵作用，不過目前角度來看，台積電股價已提前反應，雖然法說會前有機會維持相對強勢，但若法說會沒有更大驚喜，反而會有震盪拉回可能性，建議投資人，短線上布局台積電或AI股，應該在法說會前就先行介入，以防法說會後拉回走勢。台積電即將面臨歷史高點1080元，台積電基本面包含全球AI族群表現，由於指標股輝達是比較重要方向。

輝達股價震盪走高之後，逼近歷史新高，當時在第3季拉回，是市場提到2個負向因子，一是AI泡沫，Google和Meta等客戶投入大量資金，但短時間都沒有任何回收，認為後續需求可能降低，另外一塊認為輝達GB200出貨時間可能延宕，導致輝達股價拉回，目前這2個因素都已不攻自破，目前認為AI需求仍強勁，而GB200目前逐步量產，第4季就會出貨貢獻營收，認為輝達股價有突破歷史新高機會，自然會帶領台積電突破1080元，帶動相關AI族群走高。

目前長線仍維持樂觀氣氛，持續在AI族群偏多布局，但還是要留意台積電法說會後，有可能短線利多出盡的現象。

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