受惠歐美客戶拉貨 伸興第3季營收24.43億元

伸興工業為全球最大家用縫紉機製造廠。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕家用縫紉機製造大廠伸興（1558）公布9月合併營收達7.32億元，月減18.76％、年減0.47％，伸興指出，受惠第4季歐美拉貨旺季、接單結構優化等，有助第3季毛利率、營收表現。

伸興今年第3季合併營收達24.43億元、季增18.44％、年增15.37％；累計今年1至9月合併營收達63.1億元，較去年同期的56.83億元成長11.04％。

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伸興表示，第3季營收季增、年增，主要受惠於家用縫紉機傳統旺季，歐美客戶為第四季的感恩節、聖誕節等消售旺季積極拉貨所致，隨著客戶庫存去化至健康水位後，帶動拉貨力道回升。

伸興指出，從出貨產品來看，客戶更針對高技術門檻且高毛利率包括電腦式、拷克系列、刺繡系列等高階機種的訂單需求有明顯增溫，貢獻伸興本業家用縫紉機業務規模健康成長；子公司宇隆也助力伸興第3季整體營收繳出好成績，且在接單結構優化、成本費用嚴控、產能效率提升下，有機會精進第3季毛利率與獲利表現。

伸興近年來投入高單價與高毛利機種的開發，包括電腦車、刺繡Combo機、拷克機等市場，以滿足客戶對高階設備的需求，齊力在市場中展現差異化競爭力並擴大市場佔有率，伸興也隨著主要客戶對於高階機種的需求增加，進一步優化產品結構組合，為公司中長期獲利能力帶來正面挹注。

展望2024年第4季，伸興維持審慎看法。一方面，伸興持續透過旗下零售通路事業「喜佳」的布局，提升公司掌握市場需求變化的精確度，拉高客製化設計開發的競爭力；另一方面，伸興集團擁有中國、越南等多地廠區之地理位置優勢，能夠靈活的產地調配、規避進口關稅障礙，替未來整體營運挹注活水。

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