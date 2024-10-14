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華盛頓智庫：每年有79兆貨運經過 台灣海峽緊張是全球性問題

2024/10/14 09:50

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新研究報告指出，台灣海峽是是全球重要航運通道之一。（示意圖，路透資料照）華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新研究報告指出，台灣海峽是是全球重要航運通道之一。（示意圖，路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新研究指出，台灣海峽是全球重要航運通道之一，鑒於中國與台灣的關係，此地區的緊張局勢是「1個全球性問題」，專家對此說明，台灣周遭發生的任何事件，可能會對全球物流造成極大影響，就連中國自己的經濟可能也會受到巨大打擊。

《紐約時報》報導，世界貿易組織（WTO）週四發布1份報告表示，全球貿易步伐一直在加快，2024年全球貨物貿易將成長2.7%，略高於先前預測，2025年將成長3%，但不斷加劇的地緣政治緊張局勢，以及經濟政策不確定性可能會拖累全球貿易。

由貨櫃船和油輪組成的全球系統，每天在世界各地運輸價值數百億美元產品，雖然在大部分時間裡，這些航道都能正常運作，但若航道突然被中斷，可能導致大部分國際貿易陷入混亂。

根據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最新研究發現，台灣海峽是全球重要航運通道，且台灣海峽在全球貿易中所佔的比例比其他任何航道都高。

台灣海峽是全球5分之1海運貿易的重要通道，近1年數計顯示，價值2.45兆美元（約新台幣79兆元）的能源、電子產品、礦產和其他貨物都會通過台灣海峽。

CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，該地區的緊張局勢是「1個全球性問題」。

台灣海峽位於中國與台灣之間，中國又將台灣視為其領土一部分，因此研究人員表示，若中國實施封鎖或者軍事行動導致台灣海峽的交通中斷，可能會對全球貨物流動，特別是中國的經濟產生巨大影響。

根據研究發現，除了台灣本身之外，最容易受到台灣海峽干擾的經濟體就是中國，中國每年透過台灣海峽創造約1.3兆美元（約新台幣42兆元）的貿易額。這些貨物大部分是中國進口的石油、金屬、鐵礦石和其他原料以及電子元件，這些元件將為中國發電廠和工廠提供電力。

研究人員計還算出，台灣海峽是日本和南韓近3分之1進口商品，以及約4分之1出口商品的重要航道；澳洲也有近27%的出口通過該海峽，主要是鐵礦石、煤炭和液化天然氣等商品。

在貿易運輸最依賴台灣海峽的5個國家中，有4個位於非洲。光是剛果民主共和國就透過該海峽運送其出口總額的70%，主要是銅、鈷和其他金屬。其他許多中東國家30%以上的出口也透過台灣海峽進行，因為這些國家為中國提供動力燃料。

葛來儀說，台灣周遭發生的任何事件，例如入侵或封鎖，都會從根本上擾亂正常的貿易狀況，這會給許多國家帶來很多經濟打擊。

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