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股匯不同調！新台幣量縮小貶1.5分 暫收32.175元

2024/10/11 12:14

股匯不同調！新台幣量縮小貶1.5分，暫收32.175元（記者陳梅英攝）股匯不同調！新台幣量縮小貶1.5分，暫收32.175元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不甩美股收黑，在台積電法說會前夕行情發酵，台股今日大漲近300點，惟美元指數續在高檔徘徊，新台幣兌美元匯率再度走貶，中午暫時收在32.175元、貶值1.5分，台北外匯經紀公司成交量5.95億美元。

美國週四公佈消費者物價指數（CPI）年增率2.4%高於市場預期，顯示通膨仍然頑固，市場押注11月聯準會降息1碼機率高達8成以上，不過，Fed官員稱也可不降息，一度激勵美元指數衝高破103.18，目前又回落至102.87，續在高檔徘徊，市場轉而關注今晚將公怖的生產者物價指數（PPI）變化。

新台幣反應美元強勢，今早以32.19元、貶值3分開出，盤中最低觸及32.215元，隨台股開高走高，匯價貶幅也出現收斂，午後觀察外資動向。

觀察主要亞幣，日圓一度在美債殖利率與美元走揚之際逼近150兑1美元關卡，隨後在日本央行副總裁冰見野良三表態，若經濟發展符合預期，將進一步升息，日圓再度由低點反彈，目前回到148附近。

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