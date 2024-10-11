星宇航空競拍均價23.28元 ，公開申購10/15開跑。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空 （2646）競價拍賣今（11）日上午已於證交所經由公開的方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20.00元。

星宇航空初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。星宇航空初次上市競價拍賣股數總計31.96萬張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標得最低得標價21.63元，最高得標價100元，計算得標加權平均價為23.28元。

請繼續往下閱讀...

星宇表示，本次參與投標的合格標單共3.2011萬筆，得標筆數1.1662萬筆。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，星宇競拍最低承銷價（亦即競拍底價）為17.39元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.15倍為上限，本次辦理公開申購價格為20元。 星宇辦理公開申購股數計7.99萬張，將於10月15日至10月17日為期三天的申購日，10月21日將公開抽籤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法