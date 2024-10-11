特斯拉無人計程車Cybercab亮相 3萬美元有找

特斯拉最新的無人駕駛計程車Cybercab週四（10日）正式亮相。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在週四（10日）的活動中，展示了最新的無人駕駛計程車，這款名為「Cybercab」的電動車，只有2扇鷗翼車門，沒有配備方向盤或油門踏板，有望成為特斯拉長期成長的新動能。

《路透》報導，馬斯克表示，Cybercab將於2026年啟動生產，客戶可以用不到3萬美元（約新台幣96萬6600元）的價格購買這些車款，而無人計程車的營運成本則為每英里0.20美元。

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馬斯克指出，絕大多數的時候，一般汽車都只是閒置在一旁，但若是車輛可以自主移動，使用次數將可以增加5倍甚至10倍。馬斯克的計劃是營運一支名為Cybercabs的特斯拉自動駕駛計程車隊，乘客可以透過應用程式轎車，特斯拉車主則可以透過將自家車輛列為無人計程車來在應用程式上賺錢。

週四（10日）在加州洛杉磯舉行的活動名稱為「我們，機器人（We, Robot）」，也呼應了馬斯克堅持認為特斯拉應該被視為「AI機器人公司」，而不是汽車製造商的看法。出席者包括投資人、股票分析師和特斯拉的粉絲。

市場現在首要關注的問題是，特斯拉能以多快的速度提升無人計程車的產量、背後的成本是多少，最重要的是特斯拉可以從計程車業務中賺多少錢。人們也關注特斯拉在推動全自動駕駛時，在自動化軟體方面取得的進展，這將是支撐無人計程車業務的一大關鍵。

馬斯克曾在2019年放話，自己「非常有信心」公司將在隔（2020）年擁有可營運的無人計程車。在未能兌現承諾後，馬斯克將注意力轉向電動車研發，此前馬斯克放棄了生產更小、更便宜車款的計劃，然而市場普遍認為，這對於應對電動車需求放緩來說相當重要。

特斯拉今年也面臨到交車量首度下滑的風險，因為購車激勵措施未能吸引足夠的客戶購買相對舊的電動車款，旨在抵銷高利率影響的大幅降價，也擠壓了特斯拉的獲利。為了讓投資人相信特斯拉能夠保持幾季前報告的驚人成長速度，分析師表示，馬斯克需要展示產品原型，並提供詳細計劃，說明特斯拉要如何超越Alphabet等競爭對手。

複雜的技術和嚴格的監管至今已導致其他試圖打進無人計程車市場的公司損失數十億美元，迫使一些公司關門。目前仍有部份企業仍在推動相關業務，包括通用汽車（General Motors）的Cruise、亞馬遜（Amazon）的Zoox，以及中國的文遠知行（WeRide）。

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