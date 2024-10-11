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便宜的油要來了？能源專家警告：油價2025年恐將暴跌

2024/10/11 13:54

美國能源情報署稱，美國2023年的石油產量，超過任何國家在任何時期的原油產量。（法新社）美國能源情報署稱，美國2023年的石油產量，超過任何國家在任何時期的原油產量。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕報價機構「油價資訊服務」（OPIS）的全球能源分析部主管克洛扎（Tom Kloza）週三（9日）表示，油市將在2025年進入「麻煩不斷的一年」，認為油價可能會因此大幅下跌，跌至「非常非常低」的水準。

克洛扎接受《CNBC》採訪時稱，全球石油供給已經過剩，油價必然會下跌，交易商不應該去押注中東衝突導致供給中斷的狀況。他補充稱，以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織與盟國（OPEC+），預計會在今年底生產更多原油。

Kloza提到部分能源預測機構的估計，指出布蘭特原油價格恐會下探至每桶50美元，這比週四（10日）布油收盤價還要再跌37%。

根據美國能源情報署（EIA）公布的數據，美國2023年的石油產量，超過任何國家在任何時期的原油產量。高盛（Goldman Sachs）先前預估，受鑽井效率提升的影響，美國產油熱潮可能至少持續到2026年。

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