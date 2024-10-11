焦點股》聯發科：新AI手機晶片給力！股價漲逾4％

聯發科發表最新AI手機晶片天璣9400系列，今日股價帶量上漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）前天發表最新AI手機晶片天璣9400系列，已獲得多家中國品牌手機客戶採用，聯發科9月合併營收在新晶片拉貨帶動下，年月雙增，今日聯發科股價帶量向上攻擊，盤中大漲逾4%。

截至10:18分左右，聯發科股價大漲4.42%，暫報1300元，成交量約4701張。

請繼續往下閱讀...

美系外資認為，天璣9400的推出將是觀察中國AI手機市場重要指標，目前尚未看到AI殺手級應用，整個生態系需要時間發展才能成熟，不過，今年中國客戶對聯發科相當捧場，預估天璣9400系列整體出貨量可達1200-1300萬套，平均單價落在140-150美元。

美系外資指出，聯發科第3季合併營收季增3.5%，預估第四季營收可能僅會小幅季減，主要來自部分中國手機客戶急單帶動，然而這只是庫存回補，並非AI手機換機潮，至於三星或是榮耀明年應不會採用天璣9400系列。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法