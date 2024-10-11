晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯發科：新AI手機晶片給力！股價漲逾4％

2024/10/11 10:30

聯發科發表最新AI手機晶片天璣9400系列，今日股價帶量上漲。（記者卓怡君攝）聯發科發表最新AI手機晶片天璣9400系列，今日股價帶量上漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）前天發表最新AI手機晶片天璣9400系列，已獲得多家中國品牌手機客戶採用，聯發科9月合併營收在新晶片拉貨帶動下，年月雙增，今日聯發科股價帶量向上攻擊，盤中大漲逾4%。

截至10:18分左右，聯發科股價大漲4.42%，暫報1300元，成交量約4701張。

美系外資認為，天璣9400的推出將是觀察中國AI手機市場重要指標，目前尚未看到AI殺手級應用，整個生態系需要時間發展才能成熟，不過，今年中國客戶對聯發科相當捧場，預估天璣9400系列整體出貨量可達1200-1300萬套，平均單價落在140-150美元。

美系外資指出，聯發科第3季合併營收季增3.5%，預估第四季營收可能僅會小幅季減，主要來自部分中國手機客戶急單帶動，然而這只是庫存回補，並非AI手機換機潮，至於三星或是榮耀明年應不會採用天璣9400系列。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財