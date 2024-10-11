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怎麼了？「這歐洲經濟強國」近千萬人罹憂鬱症創史上新高

2024/10/11 12:19

德國研機構1份針對2022年所做的心理疾病研究報告，在德國患有憂鬱症人數增加至12.52%、約950萬人。（示意圖，彭博資料照）德國研機構1份針對2022年所做的心理疾病研究報告，在德國患有憂鬱症人數增加至12.52%、約950萬人。（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國研機構發布1份針對2022年所做的心理疾病研究報告，根據報告指出，在德國患有憂鬱症人數增加至12.52%、約950萬人，相當於每8人中，就有1人承受其苦，創史上新高，且趨勢正在上升中。

德國媒體tagesschau報導，德國公立健康保險AOK科學研究中心（Wido）1份心理疾病研究報告指出，2017至2022年德國健康地圖與報告顯示，2017年有11.8%的10歲以上民眾，經醫生診斷患有憂鬱症。該數字在2022年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間達到12.52%史上新高。

其中，特別是年齡介於10歲到24歲的年輕族群，與65歲以上的老年族群是特別脆弱的族群。AOK科學研究中心經理施羅德（Helmut Schröder）表示：「孤獨是致使憂鬱症發作的危險因素，特別是老年人在疫情期間常感孤單和孤立。」

此外根據該份報告顯示，在所有年齡層中，女性比男性更容易受到憂鬱症籠罩。60歲至64歲的人口中，超過5分之1的女性，和將近6分之1的男性受到影響，其中年齡介於80至84歲的女性受影響的比例最高，達到27.7%；男性部分，則是90歲以上的年齡組最高，佔17.6%。

而這也反映在國家經濟成本上。根據聯邦統計局最新疾病成本統計，光是憂鬱症就佔了整個醫療費用的2.2%、達95億歐元（約新台幣3393億元）。

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