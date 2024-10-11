焦點股》創控：單季營收季增逾6成 股價昂揚

創控單季營收季增逾6成，今股價昂揚（資燉照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕氣體分子污染物（AMC） 及揮發性有機化合（VOCs）監測系統設備廠創控（6909）9月營收創下今年新高，第3季營收季增63.06％，超越上半年營收，單季續獲利可期，隨著年底前持續出貨與客戶驗收完成，公司對第4季營收表現審慎樂觀，帶動今股價開高走高，盤中最高達41.95元，上漲3.87元、漲幅逾10%。

創控表示，受惠半導體先進製程對於AMC管控的剛性需求，創控今年以來，接單穩定成長，先前出貨的訂單，下半年客戶接連完成驗收，營收陸續認列，帶動9月營收創下今年新高，為6049萬元，較去年增100.99％，第3季單季營收1.56億元，季增63.06％，超越上半年營收1.51億元。

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創控表示，隨著年底前持續出貨與客戶驗收完成，公司對第4季營收表現審慎樂觀。半導體先進製程對於生產環境的潔淨度要求越來越嚴格，AMC監測已是必要的資本支出，全球先進製程積極擴產，也是創控爭取訂單擴大營運規模的機會。今年上半年因應接單及產品開發，銷售及研發費用增加，在客戶陸續驗收完成後，顯現於下半年的營收表現，同時創控也不斷開發新的產品應用，協助客戶解決更多痛點。

創控指出，除了廠務環境的AMC監控解決方案，創控近期推出微環境監測整合式解決方案FMS 2000，可精準監控半導體製程FOUP內的常見污染物，協助半導體先進製程提高良率，FMS 2000市場成長性值得期待；此外，MiTAP M3以IMS技術分析酸性、鹼性氣體，完善創控的AMC整體監測方案。新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀已經開始接單出貨，不僅更加完整公司產品線，也將是公司營運成長新動能。

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