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台虎9月營收月減年增 第3季營收創歷史新高

2024/10/11 09:58

台虎董事長陳漢銘。（記者王憶紅攝）台虎董事長陳漢銘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航9月單月營收12.64億元，月減17.43%，年增17.8%，創同期單月新高，第3季營收為44.22億元，年增23.7%，亦創下歷史單季新高。法人預估，第3季在國際航油價格年減6%，及新台幣升值下，第3季可望繳出亮麗成績單。

展望第4季，台虎表示，隨著日韓賞楓季、聖誕節到來，微涼宜人的天氣，第4季旅遊熱度不減，航點也持續增加，預計將再開航高雄-富國島、高雄-岡山、桃園-宮崎。從售票及旅遊業者成團情況，第4季可望出現淡季不淡的現象。

證交所9月13日公告通過台灣虎航改列一般板股票上市案，按照申請時程推算，法人估計台灣虎航將於11月初進行公開承銷相關作業，年底前可掛牌一般板上市。

台虎表示，第3季受惠於暑假為航空客運傳統旺季，區域航線市場需求暢旺，第3季航班數年增18.7%，在市場需求強勁而帶動載客及票價的情況下，平均載客率達85%，第3季客運收入42.7億元年增23.2%，再創單季新高。

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