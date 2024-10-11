晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》晶呈：AI TGV先進封裝載板新品月底問世 股價開高

2024/10/11 09:55

AI TGV先進封裝載板新品月底問世，晶呈股價開高。（資料照）AI TGV先進封裝載板新品月底問世，晶呈股價開高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕半導體用特殊氣體供應及複合金屬材料基板製造商晶呈科技（4768）日前宣布，本月下旬將推出應用於AI的TGV先進封裝載板。晶呈表示，這款新產品是自主研發、使用LADY製程領先技術，應用於AI的TGV先進封裝載板；晶呈科技今日股價開高走高、一度衝到243.5元，漲幅逾8%，截至9:28分為止，股價上漲10元、暫報235元、漲幅4.44%。

晶呈指出，公司以自主研發的LADY技術（Laser Arrow Decomposition Yield），掌握TGV / Glass Core先進封裝所需載板關鍵製造技術，在TGV的製造過程中發揮關鍵作用，使得AI晶片運算效能充分發揮，隨著半導體行業的不斷發展，預期TGV技術正在迅速成為AI封裝晶片中不可或缺的關鍵元素。晶呈預計10月24日在台北南港展覽館二館舉辦專題研討會。

晶呈1-9月營收來到7.55億元、年成長達22.54%，上半年每股稅後盈餘（ EPS）來到1.8元，股價近一個月來漲幅超過一成，最新公告顯示7-8月EPS為0.55元，法人分析，晶呈獲利呈現穩定成長，不過股價短線已高，投資人介入仍應謹慎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財