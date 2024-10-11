台積電股價衝達1045元，市值達逾27兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）9月與第三季營收都較預期為佳，帶動今股價開高走高，以1025元開出，截至9點40分，股價最高達1045元、上漲25元，漲幅2.45%，連6漲，市值攀升達逾27兆元。

美國9月通膨數據、消費者物價指數（CPI）高於預期，失業人數也較預期高，影響美股四大指數周四（10日）皆小幅收跌；AMD推出新 AI晶片，欲與輝達Blackwell搶市占，但AMD 股價跌逾4%， 台積電ADR跌0.73%。

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台積電昨9月營收約為新台幣2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，創單月營收歷史次高，；第三季營收衝達7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標7540億元，創單季歷史新高。9月營收與第三季營收表現較預期亮眼，帶動今股價續漲。

台積電今年前三季累計營收約為新台幣2兆258億元，較去年同期增加31.9%，創同期新高，並已接近去年全年營收2.16兆元。台積電預計10月17日舉行線上法說會，公布第三季獲利與展望第四季營運，法人預估先進製程與先進封裝供不應求，可望帶動台積電第四季營收將季增近10%，續創新高可期。

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