颶風襲美、中東緊張 國際油價大漲近4％

國際油價週四（10日）大漲近4%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國燃料購買量在颶風米爾頓（Hurricane Milton）侵襲佛州前大增、中東石油供應存在風險，且有跡象表明美國與中國能源需求可能增加，國際油價週四（10日）大漲近4%。

紐約西德州中級原油11月交割價上漲2.61美元或3.6%，來到每桶75.85美元。

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布蘭特原油12月交割價上漲2.82美元或3.7%，來到每桶79.40美元。

在全球最大的石油生產國和消費國美國，颶風米爾頓正橫掃佛羅里達州，超過百萬人撤離，這使該州約4分之1的加油站已售罄，超過340萬戶家庭和企業停電。

能源諮詢機構Ritterbusch and Associates的分析師在報告中表示，由於大範圍停電，多個產品碼頭的關閉、油罐車交付延遲以及管道運輸中斷，這些因素都可能會影響下週的原油供應。

以色列並未回應是否會對伊朗石油基礎設施展開報復，但投資者仍對此事保持警惕。

中國政府週四公布「民營經濟促進法」草案，這是中國在經濟放緩之際，提振投資者信心的最新舉措，此舉可能會提升石油需求。

而在美國，市場對聯準會11月降息信心增強。較低的利率降低了企業和消費者的借貸成本，進而促進經濟成長和石油需求。

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