台股收盤》台積電、聯發科挑大梁！指數收漲242點

台積電、聯發科挑大梁！指數收漲242點站上22900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四收黑，不過，台股今在台積電（2330）、聯發科（2454）、廣達（2382）等電子股開盤上漲，指數開盤漲67.11點，以22726.19點開出，在電金傳齊揚下，指數開高走高，隨著台積電一度觸及1050元，指數大漲352點，突破23000點，來到23011點，不過，受到傳產股走跌拖累，指數漲幅收斂，終場漲242.56點，收22901.64點，成交量3503億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲25元，收1045元，成交額445.76億元，排名第1；鴻海漲1元，收200元，成交額139.64億元，排名第2；聯發科漲55元，收1300元，成交額127.33億元，排名第3；廣達漲8.5元，收282元，成交額104.69億元，排名第4；京元電子漲1元，收125.5元，成交額86.01億元，排名第5。

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奇鋐漲24元，收629元，成交額84.83億元，排名第6；上詮跌1.5元，收246元，成交額73.43億元，排名第7；聯鈞跌3元，收207.5元，成交額62.34億元，排名第8；鈊象漲76元，收1050元，成交額61.73億元，排名第9；緯創漲3.5元，收108.5元，成交額59.4億元，排名第10。

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