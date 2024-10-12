美國5種稀有硬幣 拿到直接「原地退休」

「飄髮自由女神1美元硬幣」是美國聯邦政府發行的首款1美元硬幣。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕硬幣收藏是種有趣的嗜好活動，雖然看似只是獨特的興趣，但收藏人士可以從中賺取一大筆可觀的獲利，外媒日前就分享了5種「價值不斐」的美國硬幣，部分的拍賣價格上看1000萬美元（3.24億元新台幣），換句話說，如果收藏家足夠幸運，入手這些稀有硬幣的話，根本能夠直接原地退休。

《GoBankingRates》報導，首先是「飄髮自由女神1美元硬幣」（Silver Flowing Hair Dollar），這是美國聯邦政府發行的首款1美元硬幣，最初在1794年鑄造。根據硬幣線上零售商「Atkinson’s Bullion and Coins」資訊，該款硬幣由90%的銀和10%的銅組成，正反面分別有自由女神和老鷹的圖案。而在2013年時，1枚1794年鑄造的「飄髮自由女神1美元硬幣」在拍賣會上，以1000萬美元賣出。

請繼續往下閱讀...

再來是「1933年雙鷹金幣」（1933 Double Eagle Gold Coin），雖然該款硬幣可能不像其他稀有硬幣那樣古老，而且鑄造了超過40萬枚，但如今卻相當罕見，因為時任美國總統小羅斯福（ Franklin Roosevelt）在1933年取消了金本位制，該幣被下令銷毀，絕大多數都沒有正式流通，不過仍有少數「倖免於難」，推測可能是被鑄幣廠員工偷盜出來，目前已知僅存13枚，其中只有1枚被允許為私人所有。2021年時，1枚「1933年雙鷹金幣」在拍賣會上以1890萬美元（6.13億元新台幣）成交。

2021年時，1枚「1933年雙鷹金幣」在拍賣會上以1890萬美元（6.13億元新台幣）成交。（美聯社）

然後是「1849年鳳冠雙鷹20美元金幣」（1849 Coronet Head Gold $20 Double Eagle），這非常稀有，根據硬幣經銷商「Las Vegas Jewelry and Coin Buyers」說法，只有2枚在1849年被鑄造，1枚在史密森尼學會（Smithsonian Institute），並一直保留迄今，另1枚給了當時的美國財政部長梅雷迪思（William M. Meredith），但迄今下落不明，據稱若被發現，其拍賣價值在1000萬至2000萬美元之間（3.24億元至6.48億元新台幣）。

另外還有「1822年帶帽女神5美元半鷹金幣」（1822 Gold-Capped Bust $5 Half Eagle ），Las Vegas Jewelry and Coin Buyers指出，這款硬幣僅存3枚，史密森尼學會有2枚，另1枚為私人所有，而在2021年時，這枚以840萬美元（2.72億元新台幣）的價格被拍賣出去。

最後則是「1913年自由女神頭像鎳幣」（1913 Liberty Head nickel），1913年時，美國鑄幣局早已使用印地安人的頭像，來取代自由女神頭像來打造鎳幣，所以這款硬幣事實上不該出現，目前該硬幣據稱僅有5枚，非常稀有。硬幣經銷商「Las Vegas Jewelry and Coin Buyers」稱，該硬幣每枚價值就超過500萬美元（1.62億元新台幣）。

1913年自由女神頭像鎳幣，據稱僅存5枚。（美聯社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法