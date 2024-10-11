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豐田章男警告：轉向純電動車 將導致許多人失業

2024/10/11 09:33

豐田集團會長豐田章男（Akio Toyoda）。（彭博資料照）豐田集團會長豐田章男（Akio Toyoda）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕豐田集團會長豐田章男（Akio Toyoda）週四（10日）表示，轉向純電動車的未來，將導致那些一直致力於引擎相關技術的人員失業，包括汽車產業的許多供應商。

《路透》報導，豐田章男向記者表示，日本有550萬人從事汽車產業，其中有不少長期專注於引擎相關工作的人，如果電動車成為唯一的選擇，包括豐田的供應商在內，這些人將失業。豐田章男也補充，自己喜歡燃油車。

豐田作為全球銷量最大的汽車製造商，在電動車策略上一直比其他製造商更為謹慎，隨著全球電動車銷售放緩，以及對油電混合車產品需求的擴大，這對豐田而言有所幫助。

豐田致力推動淨零碳排「多途徑」策略，其中包括電動車、油電混合動力車、氫燃料電池車和其他動力技術。豐田章男在今年1月曾表示，電動車最多將佔全球汽車市場的30％，其餘為油電混合車、氫燃料電池車和燃油車。但豐田並沒有具體說明預測的時間。

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