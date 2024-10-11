超微年內量產新AI晶片 不考慮台積電以外先進製程

超微表示，新款AI晶片「MI325X」計劃將在今年Q4投入量產。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）週四（10日）表示，計劃在今年第4季開始大規模生產名為「MI325X」的新人工智慧晶片，以加強自身在AI市場中的定位，挑戰競爭對手輝達（NVIDIA）。

《路透》報導，MI325X晶片與去年超微推出的MI300X架構相同，新晶片內含新型記憶體，將加速AI運算速度，預計將在2025年Q1開始向客戶出貨。超微執行長蘇姿丰在舊金山舉行的活動中表示，公司目前沒有計劃採用台積電（2330）以外的先進製程，不過蘇姿丰也提到，公司希望能利用台灣以外的更多產能，將積極利用台積電亞利桑那廠。

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蘇姿丰也在活動中透露，公司計劃在2025下半年發表下1代MI350系列晶片。超微表示，採用了新的底層架構，與先前的MI300X、MI250X晶片相比，新的架構性能將明顯提升。

超微的下1代晶片，可能會給英特爾（Intel）帶來進一步的壓力，英特爾一直在努力部署連貫的AI晶片策略，該公司預計2024年AI晶片銷售額將突破5億美元（約新台幣161.2億元）

根據超微在今年稍早披露的消息，新的公告符合人們的普遍預期，未能讓投資人滿意，超微股價在午後交易一度跌近5％，收盤跌幅收斂至4％，一些分析師將股價走低的原因歸咎於缺乏新的大型雲端運算晶片客戶。競爭對手輝達則收漲1.63％，英特爾跌1.02％。

微軟（Microsoft）、Meta等主要科技公司度AI處理器的需求遠遠超出輝達、超微的供應量，這推動了過去2年晶片股的大幅上漲。超微的股價自8月初的近期低點以來，已漲約30％。

金融顧問公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）表示，到目前為止，超微還沒有宣佈任何新客戶。陳金蓋補充，由於預期會出現「新情況」，超微的股價在活動之前就已經上漲。

超微也推出了幾款網路晶片，有助於加速資料中心晶片和系統之間的資料傳輸。除了資料中心晶片外，超微還宣佈推出3款基於Zen 5架構的筆記型電腦新PC晶片。

今年7月，超微將今年AI晶片的預測從先前的40億美元（約新台幣1290.2億元）目標，上調至45億美元（約新台幣1451.4億元），主要由建置、部署生成式AI產品的熱潮帶動對MI300X晶片需求激增。

LSEG預估，超微今年的資料中心收入將達128.3億美元（約新台幣4138.3億元）；華爾街預計，輝達的資料中心收入將達1103.6億美元（約新台幣3.55兆元）。

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