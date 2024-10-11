最新全球房價排行！台灣驚人數據曝光 「這亞洲國」慘墊底

「萊坊全球房價指數」顯示，台灣近1年漲幅約為11.9％，年漲幅居全球第4名。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）公布2024年第2季「萊坊全球房價指數」（The Knight Frank Global House Price Index）調查，土耳其房價以近1年全國漲幅46.4%列世界第1，而房價跌幅最慘的則是香港，另外台灣也有上榜，台北漲幅排名全球第4，達11.9%。

「萊坊全球房價指數」顯示，台灣今年第2季度全國房價上漲約3.6%，近1年漲幅約為11.9％，年漲幅居全球第4名。

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2024年第2季 「萊坊全球房價指數」數據顯示，近1年全球房價漲幅前5名國家分別為土耳其（46.4%）、波蘭（18%）、保加利亞（15.1%）、台灣（11.9%）、北馬其頓（11.5%）。

6至10名則為哥倫比亞（10.9%）、紐西蘭（9.8%）、墨西哥（9.4%）、希臘（9.2%）、克羅埃西亞（9.1%）。

近1年全球房價跌幅前5名國家則為，香港（12.7）、盧森堡（10.9%）、澤西島（9%）、芬蘭（6.8%）、中國（5.2%）。

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