歐洲夏季不再是旅客度假首選！達美航空總裁揭關鍵因素

歐洲夏季不再是旅客度假首選！達美航空總裁表示，由於天氣天熱，遊客將旅行轉移到涼爽的月份（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於成千上萬的遊客來說，夏季前往歐洲的旅行變得太熱了，達美航空總裁格倫·豪恩斯坦（Glen Hauenstein）表示，旅客選擇在傳統的夏季旅遊旺季期間不飛往歐洲，相反，他們正在將旅行轉移到涼爽的月份，而9月和10月的度假的高峰期。

CNBC報導，航空公司官員在過去幾年中一直注意到這一趨勢，因為消費者希望逃離人群並創紀錄熱門目的地的高溫。

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豪恩斯坦在週四的財報電話會議上表示，歐洲8月的天氣確實很熱，那些可以選擇何時度假的人們正在進入更溫和的月份，遊客前往歐洲的旅行持續發生變化，特別是從7月和8月的高峰轉向9月和10月的高峰。

根據歐盟氣候監測機構的數據，今年北半球的夏季是有紀錄以來最熱的。

在秋季的大部分時間裡，航空公司一直在延長跨大西洋航班時刻，以適應不斷變化的模式。

美聯航網絡規劃與聯盟高級副總裁帕特里克‧奎爾（Patrick Quayle）表示，公司選擇在今年3月和4月開通部分歐洲航線，並將在10月底和11月初運營其中一些航線，因為我們看到，越來越多的旅行者選擇在淡季出行，這樣可以獲得更多價值，而且我認為天氣也好一點。

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