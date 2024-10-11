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等不到北京公布財政大招 避險基金先拋中國股票落跑

2024/10/11 07:11

高盛指出，由於中國在長假結束後，並未公布新刺激措施，市場大失所望，避險基金拋售創紀錄的中國股票。（歐新社）高盛指出，由於中國在長假結束後，並未公布新刺激措施，市場大失所望，避險基金拋售創紀錄的中國股票。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕高盛表示，由於中國國家發展改革委員會（NDRC）在十一國慶「黃金週」長假結束後隔日的記者會，未公布新刺激措施，市場大失所望，避險基金拋售創紀錄的中國股票。10日中國股市走勢震盪，投資人等待中國財政部週六（12日）早上舉行的記者會是否公布挽救經濟的「財政大招」。

《彭博》報導，高盛發布報告指出：「避險基金不僅結算多頭部位，也增加空頭部位，賣多的量（long sell）比賣空（short sell）的量多1倍。」

中國十一國慶「黃金週」長假於7日結束，NDRC主委鄭柵潔在隔日召開記者會指出，面對目前中國的經濟問題，已陸續推出房市止跌回穩與擴大內需等5方面政策，但記者會主要重述近期推出的經濟政策，並未公布新刺激措施，令市場大失所望，促使避險基金拋售創紀錄的中國股票，使得8日中港股市波動劇烈。

滬深300指數8日開盤大漲11%，收盤漲幅縮減至5.9%，當日香港恆生指數收盤更重挫9.4%。高盛表示，4分之3的避險基金拋售A股，其餘則是香港上市的股票。

熱錢開始拋售中國股票，與中國國內對股市越來越樂觀截然不同，因北京當局最近幾週推出一系列拉抬經濟刺激措施。中國人民銀行10日再宣布，將創設「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF），首期操作規模5000億元人民幣，視情況可進一步擴大規模，以鼓勵上述機構利用中國人行資金買股票，即日起接受符合條件的公司申報。

中國人行是在9月24日宣布這項政策，在9日中國股市大跌後，於10日開盤前宣布實施。10日滬深300指數盤中一度下跌1.1%，受此消息影響，收盤上漲1.1%。

針對中國財政部12日早上舉行的記者會是否公布挽救經濟的「財政大招」，有分析師認為不應期待過高，當前首要工作是執行現有的財政政策，加快財政支出進度，並考慮增發國債或特別債，以確保必要財政支出，但即使公布了增發國債等政策，具體規模也須等到10月下旬全國人大常委會審批後才會公布。

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