時代眼淚＋1！ 蘋果「這款一代神機」列停產清單

蘋果iPhone 6列停產清單。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果在9月初，推出iPhone16系列手機，一開賣就引發大家搶購，然而，過去好幾代iPhone手機，你曾擁有過哪些呢?隨著科技日新月異，年份較久的經典產品包括iPhone 6等也被新增至「停產」（obsolete products list）名單，要跟大家說再見了!

根據《MacRumors》報導，蘋果官方近期更新清單，共有3款產品被列入「停產」產品，包括iPhone 6、iPod nano第7代、iPod shuffle第4代。

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現在，iPhone 6被歸類為「停產」清單，無法再將其帶到Apple Store或 Apple授權服務提供者進行維修。然而，今年4月時，蘋果先將iPhone 6 Plus列入「停產」產品清單，因為iPhone 6在部分國家的銷售時間較長，現在才被加入名單。

此外，蘋果這次也將2017年推出的12吋MacBook 和iPad 6，加到「過時」產品清單（vintage products list）中。

蘋果不定時會更新「過時與停產」清單列表，「過時產品 」指停止分銷超過5年，但未滿7年的產品，官方或蘋果授權的經銷商仍為「過時產品」提供維修服務；「停產產品」是指停止分銷超過7年的產品，將停止提供所有硬體維修，維修中心也無法為停產的產品訂購零件。

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