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中國瘋炒股金融機構大失血 有銀行1天流失逾180億存款

2024/10/11 07:14

中國掀起炒股熱潮，民眾紛紛跑到銀行提領存款、贖回理財產品，或是申請消費貸款買股票，造成銀行資金大失血。（圖取自中國社交平台）中國掀起炒股熱潮，民眾紛紛跑到銀行提領存款、贖回理財產品，或是申請消費貸款買股票，造成銀行資金大失血。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府為挽救低迷的經濟，推出一系列刺激政策後，當地正掀起炒股熱潮，民眾紛紛跑到銀行提領存款、贖回理財產品，或是申請消費貸款買股票，造成銀行資金大失血。1家銀行分行透露，短短一天就流失40億人民幣（約台幣182億，以下同）存款，有超過35%已流入股市。

北京在9月24日宣布救市措施後，中國股市大漲，不少人想辦法借消費貸、轉讓大額存單，甚至抵押房產籌錢，準備進軍股市，其中還有中介鼓動年輕人借錢炒股。

中媒《21世紀經濟》報導，針對近期股市交易量驟增，已有銀行召開內部會議，對銀行與證券公司之間轉帳、基金申贖等應對措施進行統一部署。還有一家銀行分行人士透露，在十一長假前最後一個交易日，該行流失約40億存款；同時，十一長假期間，該分行消費貸放款量已超越今年過年期間。

該行一名人士透露，經內部評估，在單日流失的40億元存款中，超過35%已流入股市，剩餘部分仍在證券現金帳戶。因為十一假期後第一個交易日，科創板、證券ETF等開盤就漲停，很多資金無法第一時間買入，可能都趴在帳戶內觀望。

除了存款流失，銀行理財產品的快速贖回業務也出現了明顯壅堵。報導稱，在十一假期前後兩個交易日，興業銀行、平安銀行相繼宣布暫停部分現金類理財產品的快速贖回，原因均為客戶快速贖回申請總額度，超過限額。業界人士分析，近期股市行情火爆，股民贖回現金類理財商品炒股的意願升高，可能會導致現金管理類理財商品面臨贖回壓力。

報導指出，中國監管部門規定，信貸資金不能流入股市。然而，消費貸審批提款極為便捷，使得貸後管理成為一個難題。銀行人士稱，在消費貸提款後，若客戶直接進行銀行與證券公司轉帳操作，銀行可以第一時間監測到，會提前抽掉貸款。但是，有投資意圖的客戶並不會採取這種不加掩飾的方式，而是透過領取現金、轉帳等方式，繞過監測再轉入證券帳戶，難以監控信貸資金流向。

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