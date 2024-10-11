太重太鋒利！特斯拉Cybertruck「遭罵爆」 歐洲市場恐卡關

特斯拉去年底推出Cybertruck電動皮卡，車身外型十分前衛。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）在去年底推出的Cybertruck電動皮卡，車身外型十分前衛，車體採用罕見的不銹鋼材質，話題性十足，不過，Cybertruck未來恐怕在歐洲市場卡關，原因出在它的外型和重量。

英國《每日電訊報》報導，隨著這款車輛陸續進入捷克等歐洲國家，不少民間團體向歐盟及地方政府表達抗議，道路安全活動人士聲稱，Cybertruck應該被禁止在歐洲街道上行駛，因為其「鋒利的邊緣」將導致「受傷和死亡率上升」。

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民間組織表示，Cybertruck在滿載4名乘客時，重量可達3.5噸至4噸，且外觀邊緣鋒利，對行人和臨近車輛構成潛在危險。此外，歐洲道路普遍較為狹窄，也讓Cybertruck的行駛安全備受質疑。

Cybertruck挨批重量過重、外觀過於銳利恐釀危險。（法新社）

Cybertruck亮相不到一年就狀況頻傳，近日更因「後視攝影機影像延遲問題」恐影響駕駛能見度，並增加碰撞風險，特斯拉主動在美國公告召回共2.7萬輛，這是今年以來Cybertruck第五度被召回，同時也是規模最大的一次。

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