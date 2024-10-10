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中港股市上沖下洗 年輕韭菜慘被套

2024/10/10 16:29

中國在9月24日端出一連串刺激措施之後，激勵中港股市飆漲，卻因缺乏基本面支撐，在十一長假過後豬羊變色，股市上下震盪劇烈，傳出不少股民被套。（示意圖，路透）中國在9月24日端出一連串刺激措施之後，激勵中港股市飆漲，卻因缺乏基本面支撐，在十一長假過後豬羊變色，股市上下震盪劇烈，傳出不少股民被套。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在9月24日端出一連串刺激措施之後，激勵中港股市飆漲，卻因缺乏基本面支撐，在十一長假過後豬羊變色，股市上下震盪劇烈。中國及香港股市9日大跳水，10日雖出現反彈，走勢仍然分化，上證指數漲1.32%，深成指及創業板指都跌，科創50指數跌幅更高達4.38%；恆生指數盤中一度上漲4%，終場漲幅也收斂至3%。

綜合外媒報導，A股主要指數10日走勢分化，上證早盤一度下探，隨後在煤炭、銀行、基建等類股帶動下，呈現「深V」反彈，盤中漲超過3%，午後漲幅收斂，終場收3301.93點，漲幅1.32%。

其他主要指數則呈現下跌走勢，深成指收10471.08點，跌幅0.82%；創業板收2212.91點，跌幅2.95%；科創50指數跌最慘，收954.17點，跌幅高達4.38%。滬深兩市成交額2.1兆人民幣，較9日明顯量縮。

港股近2日狂洩，8日暴跌2172點後，9日再跌289.55點，10日展開反彈走勢，以21046開出後，一路走高，盤中最高觸及21524.85點、漲887.61點、漲幅超過4%。隨後獲利了結賣壓出籠，收21251點，漲614點或3%；國企指數收7620點、漲3.5%，恆生科指收4736點、漲2.1%。

近期A股市場波動吸引許多年輕投資人，尤其是2005年後出生的大學生，沒想到，十一長假過後，股市走勢不如預期，造成這群股市小白進場沒幾天就被套牢。今年18歲的重慶大學生小王利用暑假兼職賺到的5000元人民幣入市，抱著「血本無歸」的心態買股票，即使股市走勢難以預料，他堅稱股市中的不確定性就是他的「學費」。

廣東股民曾先生強調，當前的股市炒作風氣由官方保駕護航，目的就是吸引「新韭菜」，年輕人缺乏經驗，容易受騙。他指出，經濟沒有向好情況下，股市突然暴漲，顯然是個大騙局。年輕人缺乏經驗，難免受騙入局。

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