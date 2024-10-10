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7-11母公司宣布改名和剝離非核心業務計劃

2024/10/10 15:51

7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」今（10日）宣布公司改名和剝離非核心業務計劃。（示意圖，歐新社）7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」今（10日）宣布公司改名和剝離非核心業務計劃。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7-11母企、日本零售商「Seven & i控股（Seven & i Holdings）」，今（10日）宣布公司改名和剝離非核心業務計劃。

綜合媒體報導，Seven & i控股表示，將把公司名稱改為「7-11公司（7-Eleven Corp）」，計畫在2025年5月的股東大會上決議。

除了改名外，Seven & i控股今也宣布剝離非核心業務的計劃，試圖以此證明，公司的業務要比加拿大商Alimentation Couche-Tard（ACT）提出的收購報價更有價值。

近日傳出ACT已向Seven & i控股提出新的收購提案，將收購額提高至472億美元（約新台幣1.52兆元）。

對此，Seven & i控股證實控股收到了ACT修改後的新提案，並稱公司將以股東和其他利害關係人的最佳利益行事。

Seven & i 10日股價收在2325日圓，跌幅0.43%。

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