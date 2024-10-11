炸伊朗石油設施誰倒大楣？以媒直接點名中國

以媒分析，若以色列攻擊伊朗石油設施，一旦石油生產中斷將重創中國。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗1日對以色列狂射至少180枚飛彈，以色列已表明將採取行動回應。外界正在擔憂以色列攻擊伊朗石油設施或核設施，以媒分析，倘若以色列轟炸伊朗石油設施，一旦石油生產中斷，伊朗石油大買家-中國勢必遭到重大衝擊。

以媒《Calcalistech》分析，目前全球關注的不是伊朗石油生產本身，而是伊朗設施遭到以色列襲擊後的反應。儘管伊朗石油產量正在恢復，估計其產量約為每天 350 萬桶，其中約一半出口。伊朗聲稱去年其石油出口收入達到約 350 億美，這是維持伊朗經濟運轉的重要生命線。如果伊朗的石油設施遭到攻擊，伊朗可能會對鄰國的石油基礎設施進行報復，就像2019年襲擊沙烏地阿拉伯油田時所做的那樣。

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伊朗也可能透過試圖關閉荷姆茲海峽，擾亂全球石油供應，即使沒有直接衝突，任何封鎖這些航道的企圖都會導致油價飆升，因為全球每日石油消耗量約 20% 經過這些水域。美國可能會介入以保持海峽開放，但任何干擾，即使是短暫的，都會對全球油價產生重大影響。

文章指出，如果伊朗石油生產中斷，預計中國將受到最嚴重的打擊。目前，中國是伊朗的主要石油買家，伊朗約 90% 的石油出口到中國，每天約 140 萬桶。由於制裁，伊朗使用所謂的「影子艦隊」向中國出口石油，這些油輪在沒有主動追蹤系統的情況下航行。

這些油輪離開伊朗石油主要出口港-哈爾克島之後，接著被轉移到馬來西亞、孟加拉、阿聯和阿曼等國家的小型船隻上，然後運往中國，掩蓋石油的來源國是伊朗。伊朗孩以大幅折扣賣石油給中國，並以人民幣支付。由於人民幣在全球的交易並不廣泛，伊朗要麼用其石油收入從中國購買商品，要麼以人民幣累積外匯存底。

除此，倘若海灣地區的石油運輸受到干擾，印度也可能受到影響。近年來，由於國際制裁以及希望與美國保持密切關係，印度降低從伊朗進口石油，但印度對中東石油的依賴卻在增加，超過了45%進口石油來自中東地區。如果海灣供應鏈因以色列和伊朗衝突中斷，印度也將面臨風險。

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