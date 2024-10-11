昔日火車頭淪歐洲病夫？外媒曝德國經濟每況愈下

德國近日將2024年經濟增速從成長0.3%下調至萎縮0.2%，這意味著德國經濟或有可能連續兩年萎縮。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國近日將2024年GDP從成長0.3%下調至萎縮0.2%，這意味著德國經濟或有可能連續兩年萎縮。德國經濟部長哈貝克（Robert HabecK）坦言，目前的經濟狀況並不令人滿意。

綜合《政客》及《金融時報》報導，德國經濟部長哈貝克指出，經濟面臨長期結構性問題，如嚴重的技術勞動力短缺、積年累月的基礎建設投資不足、繁瑣的官僚程序等，正在阻礙德國經濟成長。

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哈貝克坦言，目前的經濟狀況並不令人滿意，「但我們正在努力擺脫困境」，近年來拖累經濟的短期因素，包括通貨膨脹飆升、高利率和俄烏衝突導致的能源成本上升方面，已取得一些進展。

德國是歐洲最大經濟體，2023年該國經濟萎縮0.3%，是七國集團中唯一出現萎縮的經濟體，也是全球表現最差的主要經濟體之一，昔日領頭推動經濟成長的歐洲引擎頻頻被貼上「歐洲病夫」的標籤。德國預計今年經濟增速從成長0.3%下調至萎縮0.2%，表現欠佳。

報導指出，德國經濟多年來一直舉步維艱，近期還不斷傳出負面訊息，9月份盛傳汽車製造商福斯汽車首次考慮關閉國內工廠，這讓許多德國人清楚認識到該國陷入困境的程度。隨後，晶片製造商英特爾決定暫停在德國建造投資規模達 300 億歐元工廠的計畫。

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