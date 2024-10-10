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Honda在美召回近170萬輛車 包含Civic、CR-V及HR-V等

2024/10/10 14:36

本田汽車（Honda）因製造問題，宣布在美國召回近170萬輛汽車。（法新社）本田汽車（Honda）因製造問題，宣布在美國召回近170萬輛汽車。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕本田汽車（Honda）因製造問題，宣布在美國召回近170萬輛汽車，該問題可能導致汽車轉向困難，並增加車禍風險，受影響的汽車包含2022年式至2025年式的特定車款，包括喜美（Civic）、CR-V及HR-V，以及子品牌Acura的Integra部分車型。

《美聯社》報導，本田上週向美國監管機構報告這宗召回事件，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）週二（8日）發布了召回命令。

根據NHTSA的召回命令，該問題源自轉向變速箱總成可能製造不當，可能導致「內部摩擦過大」，進而使車輛轉向變得困難，並增加發生車禍的可能性。

NHTSA早在今年3月就開始針對此問題進行調查，當時共收到145起來自Civic車主的投訴，他們表車子的轉向系統會卡住，迫使他們需要用更大的力氣才能轉動方向盤。

NHTSA表示，尚未收到有關此問題的車禍或傷害報告，而週二的召回令同樣沒有提及任何由此問題引發的事故或傷害。

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