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3分之1日企獲利恐低於上半年預期 這「產業」最慘

2024/10/10 13:26

3分之1日企獲利恐低於上半年預期。（示意圖，彭博）3分之1日企獲利恐低於上半年預期。（示意圖，彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於銷售放緩和成本增加，超過三分之一的日本企業「恐無法實現」2024會計年度上半年（4月至9月）的獲利預測，尤其在「交通運輸設備」產業中，更高達50%的企業上半年獲利將低於預期。

《路透》報導，根據日經研究公司（Nikkei Research）於9月25日至10月4日進行調查發現，受訪的日本企業當中，有36%在9月結束時，可能無法達到最初的上半年財測預估，而18%的企業則會超出最初預期，另外，約45%正實現目標，這項調查涵蓋了506家企業，其中241家做出了回應。

以汽車相關企業為主的交通運輸設備產業，50%的企業預計上半年獲利將低於預期，14%預計將超出預期。7月，日產汽車（Nissan）將年度營業利潤預期下調 17%，並將零售銷量預期下調約5萬輛至365萬輛，理由是美國和加拿大的銷量低於預期。

日產汽車（Nissan）將年度營業利潤預期下調17%。（資料照，路透）日產汽車（Nissan）將年度營業利潤預期下調17%。（資料照，路透）

另外，交通運輸業逆勢而上，40%的受訪者預計其半年度獲利將超出自訂的目標，另35%的公司可能未達到最初預期。

調查也顯示，70%的受訪者預計，在截至2025年3月31日的2024會計年度結束時，日圓兌美元匯率，將在1美元兌140至150日圓之間，21%的企業預計匯率區間為130至140日圓。當被問及如何因應匯率過度波動時，45%的受訪企業建議實施貨幣寬鬆或緊縮政策，33%主張政府干預市場。

一家化學公司的經理在調查中稱：「除了各國之間的利率差異外，日本經濟疲軟也導致日圓疲軟。我們需要採取政策措施來增強日本經濟。」

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