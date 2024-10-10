巴菲特發行5年來最大規模日圓債券 規模2818億日圓

「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威發行該公司自2019年來最大規模日圓債券，涉及金額高達2818億日圓。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）9日發行該公司自2019年來最大規模日圓債券，規模達2818億日圓（約新台幣608億元）。

綜合媒體報導，根據《路透》日前審閱的條款清單顯示，波克夏海瑟威此次發行的債券期限有7種，分別為3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期債券籌集到1554億日圓（約新台幣335億元），規模最大，高於5年期債券（籌集580億日圓，約新台幣125億元）。

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報導指出，波克夏海瑟威在提交給美國證券交易委員會的文件中指出，從債市籌得的日圓資金將用於一般公司用途。

但市場猜測，巴菲特可能會利用該資金加碼買進日本企業股票。有市場觀察人士分析，巴菲特可能會買入日本的金融和航運公司股票，且正在為增持相關價值股募集資金。

波克夏海瑟威B股9日收在455.9美元，漲幅0.46%。

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