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麥當勞「經典口味」美國限時登場！台人一看樂了：世界跟不上台灣

2024/10/10 12:30

美國麥當勞將於當地10月10日首次限時推出「雞肉大麥克」。（路透資料照）美國麥當勞將於當地10月10日首次限時推出「雞肉大麥克」。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國麥當勞將於當地10月10日首次限時推出在英國與愛爾蘭等地頗受好評的「雞肉大麥克」，將經典的大麥克內餡由牛肉改為雞排。由於當時在英國與愛爾蘭等地推出時頗受好評，讓美國網友們敲碗希望能親口品嚐。而雞肉大麥克首次在美國推出的消息傳出後，台灣PTT網友一看笑稱世界跟不上台灣，「香雞大麥克，台灣不是早出過」。

根據《CNN》報導，根據日前麥當勞新聞稿表示，雞肉大麥克此前曾出現在該連鎖店世界各地的菜單上，顧客們一直在「強烈要求」它。這款漢堡2022年在英國和愛爾蘭等國發布，是麥當勞在這些國家「有史以來最受歡迎的」產品。

美國麥當勞將於當地10月10日首次限時推出「雞肉大麥克」。（圖擷取自麥當勞官網）美國麥當勞將於當地10月10日首次限時推出「雞肉大麥克」。（圖擷取自麥當勞官網）

雞肉大麥克也曾在美國短暫亮相。2022年麥當勞在邁阿密的一些餐廳，推出了這款產品作為測試，以收集顧客的回饋。

《CNN》報導，雞肉通常比牛肉便宜，麥當勞也一直公開表示要在菜單中添加更多雞肉。麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）透露，銷售數據顯示，美國麥當勞的雞肉商品銷售量已與牛肉不相上下。

不過雞肉大麥克首次在美國推出的消息傳出後，PTT網友笑稱，「去找了一下雞肉大麥克的圖片，好像跟早餐店的雞腿堡87%像XD」。

此文引起網友熱烈討論，有網友驚訝表示，「麥香雞pro max」、「這就是香雞大麥克阿，已經玩過了」、「不就是雙層麥香雞」、「阿不就雙層麥香雞，不要騙我喔」。

還有網友笑稱世界跟不上台灣，表示「香雞大麥克，台灣不是早出過」、「台麥贏了」、「世界跟不上台灣不是假的，連早餐店也是XD」。

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